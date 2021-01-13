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Haberler Galeri Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

Son dakika... 'da krizi sürüyor! Son çare

Son dakika haberi... 'nda 'u penaltı atışlarında 8-7 yenerek adını çeyrek finale yazdıran 'da gündem transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın oyuncu alabilmek için kadrodaki bazı isimleri satması ve bütçe oluşturması gerekiyor. ve 'den memnun olmayan , iki yıldızla da yolların ayrılmasını istiyor. Ancak Kolombiyalı yıldız takımda kalmaya kararlı. Yönetim ise son çare olarak Falcao'nun menajeri 'ten oyuncuya kulüp bulmasını talep etti. Galatasaray, Falcao'dan bonservis bedeli de istemiyor. Bir diğer sorunlu oyuncu Diagne için ise 'den teklif bekleniyor. Cimbom, Diagne'yi satarak transfere kaynak oluşturmanın planlarını yapıyor. İşte Galatasaray'ın gündemine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:02
Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

GALATASARAY MENDES'İ BEKLİYOR

62 gün sahalardan uzak kaldıktan sonra tekrar sakatlanan Radamel 'nun sağ üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Falcao, 'e tedavi olmaya gidecek.

Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

Sarı-kırmızılı kulüp ise transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu. , "Ben 'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı. Ara transfer döneminde deneyimli oyuncu ile yollarını ayırma planı yapan Galatasaraylı yetkililer, son çare olarak yıldız oyuncunun menajeri Jorge 'le temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması halinde bonservis talep etmeyeceklerini ve geçmiş dönem alacaklarının tamamının ödeneceği bilgisini verdi.

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Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

DIAGNE İÇİN ÇİN'DEN TEKLİF BEKLENİYOR

Senegalli futbolcu için iki kulübü nabız yokladı. Sarı-kırmızılı yönetim artık resmi teklif gelmesini bekliyor. , transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda.

Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

Bu sezon 'de 14 maçta 9 gole ulaşan Mbaye için bir türlü beklenen teklif gelmiyor. Senegalli oyuncuyu 'dan 13 milyon euro'ya alan , bu oyuncudan en az zararla kurtulmanın hesapları içinde. Daha önce de Ligi'nde forması giyen Diagne için Çin'den iki kulüp nabız yoklarken yönetim de artık gelecek teklifleri bekliyor.

Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

ONYEKURU'DA FARK 2 MİLYON EURO

Üçüncü kez G.Saray'a dönmeye hazırlanan Henry Onyekuru rötar yaptı. 7 milyon euro bonservis isteyen Monaco, pazarlıklar sonucunda 1 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuna indi. 1 milyon euro ara transfer bütçesine sahip cephesi bu parayı kiralama bedeli olarak Monaco'ya ödemeyi kabul etti ancak satın alma opsiyonuna 3 milyon euro yazılmasını istedi.

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