Son dakika... Galatasaray'da Falcao krizi sürüyor! Son çare Mendes

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltı atışlarında 8-7 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da gündem transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın oyuncu alabilmek için kadrodaki bazı isimleri satması ve bütçe oluşturması gerekiyor. Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Fatih Terim, iki yıldızla da yolların ayrılmasını istiyor. Ancak Kolombiyalı yıldız takımda kalmaya kararlı. Yönetim ise son çare olarak Falcao'nun menajeri Mendes'ten oyuncuya kulüp bulmasını talep etti. Galatasaray, Falcao'dan bonservis bedeli de istemiyor. Bir diğer sorunlu oyuncu Diagne için ise Çin'den teklif bekleniyor. Cimbom, Diagne'yi satarak transfere kaynak oluşturmanın planlarını yapıyor. İşte Galatasaray'ın gündemine dair tüm detaylar...