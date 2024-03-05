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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:49

SON DAKİKA: Galatasaray'da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...

Son dakika haberleri: Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son haftada derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek kritik virajı hata yapmadan geçti. İç transferde de hareketlilik yaşayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera'nın geleceği hala belirsiz. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli kaleci için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray’da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...

Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray krize izin vermedi ve derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl aradan sonra mağlup ederek kritik virajı hata yapmadan geçti.

SON DAKİKA: Galatasaray’da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...

İşte sarı-kırmızılılara derbi zaferini getiren hamleler:

1- Kupadaki Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.

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SON DAKİKA: Galatasaray’da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...

2- Erden Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı. "Artık toparlanın! Takım içinde sorun çıkaran oyuncu istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz" diyen Buruk, takımı sert uyarısıyla silkeledi.

SON DAKİKA: Galatasaray’da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...

3- Aurier, Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesinde "Benim gözümde bugün tam kadroyuz" diyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.

SON DAKİKA: Galatasaray’da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...

4- Beşiktaş karşısında golü erken bulan Galatasaray akıllı oynadı, savunmada hata yapmadı, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve Dolmabahçe'den lider ayrılarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

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