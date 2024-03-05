Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:49
SON DAKİKA: Galatasaray'da flaş gelişme! Muslera için karar verildi...
Son dakika haberleri: Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son haftada derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek kritik virajı hata yapmadan geçti. İç transferde de hareketlilik yaşayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera'nın geleceği hala belirsiz. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli kaleci için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...