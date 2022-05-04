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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…
Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:31

Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in takımı toparlayamaması, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı. Son oynanan Sivasspor maçının ardından İspanyol çalıştırıcının görevine son vermenin yollarını aramaya başlayan Burak Elmas'ın, Torrent'in yerine görevi devralacak kişiyi belirlediği de öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunda bu sezonun başında Fatih Terim ve Burak Elmas ile birlikte yeni bir yapılanmanın temelini atan Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Büyük umutlarla girilen yeni sezonda genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, umduğunu bulamadı.

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Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Avrupa'da alınan başarılı sonuçlar, Süper Lig'e yansımadı ve üst üste kötü sonuçlar nedeniyle Fatih Terim'in görevine son verildi.

Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Deneyimli teknik direktörün takımdan gönderilmesinin ardından taraftarla arası açılan Burak Elmas ve yönetimi, görevi Domenec Torrent'e bıraktı.

Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Uzun yıllar dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent, Galatasaray'da bekleneni karşılayamadı.

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