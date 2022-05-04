Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:31

Son dakika: Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in takımı toparlayamaması, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı. Son oynanan Sivasspor maçının ardından İspanyol çalıştırıcının görevine son vermenin yollarını aramaya başlayan Burak Elmas'ın, Torrent'in yerine görevi devralacak kişiyi belirlediği de öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…