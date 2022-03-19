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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:43

Son dakika: Galatasaray'ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...

Son dakika transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde tek mağlubiyetini Barcelona karşısında alarak elenen Galatasaray'da taraftar oynanan oyundan memnun. Barcelona'ya karşı gösterilen savunma performansı da Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sezon başında 25 milyon Euro maliyet ile kurulan kadrodaki isimler Avrupa ekiplerinin radarında. Kerem için Fransa devi sıraya girerken, Marcao'yu isteyen İtalyanlar temasta.

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fatih Terim önderliğinde grubunu namağlup tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda en zor kurayı çekerek Barcelona ile eşleşti ve dünya devine karşı müthiş bir oyun ve karakter ortaya koymayı başardı.

Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...

Avrupa Ligi'nde tek mağlubiyetini alarak elenen Galatasaray'da taraftar derbi ve iki Barcelona maçında oynanan futboldan memnun. Taraftarlar rövanş maçının ardından takımını alkışlayarak destek verdi.

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Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...

Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir sezon yaşayan Galatasaray, 16 milyon Euro'ya yakın gelir elde ederken takımın yıldızları da sergiledikleri performansla değerlerini katladı.

Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...

Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı gösterdiği performansın ardından takımdaki yıldızlar da scoutların dikkatini çekti.

Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...

Savunmada Marcao ve Nelsson'un, hücumda da Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans Avrupa devlerinin iştahını kabarttı.

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