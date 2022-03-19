Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
11:43
Son dakika: Galatasaray'ı bekleyen rekor teklifler! Barça maçı sonrası Marcao ve Kerem...
Son dakika transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde tek mağlubiyetini Barcelona karşısında alarak elenen Galatasaray'da taraftar oynanan oyundan memnun. Barcelona'ya karşı gösterilen savunma performansı da Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sezon başında 25 milyon Euro maliyet ile kurulan kadrodaki isimler Avrupa ekiplerinin radarında. Kerem için Fransa devi sıraya girerken, Marcao'yu isteyen İtalyanlar temasta.