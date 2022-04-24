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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2022 19:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 19:47

Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın kongrede ibra edilmemesinin ardından Sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim kararı alındı. Galatasaray'da başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmezken hoca adaylarını belirlediler.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent’le yollar ayrılıyor...

Son dakika haberi... Galatasaray'da gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan Burak Elmas'ın kongrede ibra edilmemesinin ardından Sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim kararı alındı.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent’le yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmezken hoca adaylarını belirlediler.

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Son dakika: Galatasaray’ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent’le yollar ayrılıyor...

Başkan Burak Elmas, sezon ortasında Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim ile yollarını ayırıp takımın başına Domenec Torrent getirmişti.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent’le yollar ayrılıyor...

İLK 5 MAÇINI KAZANAMADI!

59 yaşındaki İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 3 maçında da mağlup olurken ilk 5 maçında galibiyet alamadı.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent’le yollar ayrılıyor...

TORRENT TERCİHİ ELEŞTİRİ GETİRDİ!

Sarı-kırmızılı takımın tarihinde en kötü başlangıçlardan birine imza atan Domenec Torrent tercihi, Burak Elmas'ın yoğun eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu.

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