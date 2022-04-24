Giriş Tarihi: 24.04.2022 19:33
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
19:47
Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü için karar verildi! Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın kongrede ibra edilmemesinin ardından Sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim kararı alındı. Galatasaray'da başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmezken hoca adaylarını belirlediler.