Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....
Giriş Tarihi: 13.09.2024 23:39 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:41

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Akşam saatlerinde yeni yıldızını İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı kulüp, Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Osimhen'i de kadrosuna katan Cimbom'da Mauro Icardi için sürpriz bir talip çıktı. İşte bomba transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından transfere yoğunluk vermişti. Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....

Victor Osimhen ile taraftarını heyecanlandıran Cimbom, son transferini bu akşam açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....

Galatasaray, Freiburg'da forma giyen Macar yıldız Roland Sallai'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun bonservisine 4 taksit olmak üzere 6 milyon euro ve sezonluk 2.5 milyon Euro da maaş ödemesi yapacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....

ICARDI İÇİN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme geldi.

SON DAKİKA