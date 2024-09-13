Giriş Tarihi: 13.09.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
23:41
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Akşam saatlerinde yeni yıldızını İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı kulüp, Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Osimhen'i de kadrosuna katan Cimbom'da Mauro Icardi için sürpriz bir talip çıktı. İşte bomba transfer haberinin detayları...