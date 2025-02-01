Giriş Tarihi: 01.02.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
00:02
Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe'den ayrılıyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'de bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca'dan sonra Mimovic'i de kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte sıcak haberin detayları…