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Haberler Galeri Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe'den ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 00:02

Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe'den ayrılıyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'de bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca'dan sonra Mimovic'i de kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte sıcak haberin detayları…

Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe’den ayrılıyor...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi.

Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe’den ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde gidecek oyuncuların da durumu merak ediliyor.

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Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe’den ayrılıyor...

MAXIMIN'DE SICAK GELİŞME

Bu doğrultuda Kanarya'nın sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe’den ayrılıyor...

AYRILIK KESİNLEŞTİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin ile ayrılık kararı alındığı kaydedildi.

Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe’den ayrılıyor...

FESİHTE ANLAŞMAYA VARILDI

Habere göre Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. (Sports Digitale)

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