SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım’ın EURO 2024’teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlarımız'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri netleşti. Türkiye, bu zorlu mücadeleden puan alırsa son 16'da Avusturya ile eşleşecek. Ancak maçı 2 farklı kaybetmemiz durumunda ise bizi çok zor rakipler bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...