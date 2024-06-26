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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...
Giriş Tarihi: 26.06.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 11:40

SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlarımız'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri netleşti. Türkiye, bu zorlu mücadeleden puan alırsa son 16'da Avusturya ile eşleşecek. Ancak maçı 2 farklı kaybetmemiz durumunda ise bizi çok zor rakipler bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım’ın EURO 2024’teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlarımız'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri netleşti. Türkiye, bu zorlu mücadeleden puan alırsa son 16'da Avusturya ile eşleşecek. Ancak maçı 2 farklı kaybetmemiz durumunda ise bizi çok zor rakipler bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım’ın EURO 2024’teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda son maçlar bu gece tamamlanacak.

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SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım’ın EURO 2024’teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

İkinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız 3. sıradaki Çekya ile kozlarını paylaşacak. Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım’ın EURO 2024’teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

Ay-Yıldızlılar, bugün alınacak sonuçlara göre ya Avrupa Şampiyonası'nda yola devam edecek ya da eve dönecek.

SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım’ın EURO 2024’teki rakipleri netleşti! Puan alırsak Avusturya, kaybedersek...

Büyük merak konusu olan A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri de netleşti.

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