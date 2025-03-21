Giriş Tarihi: 21.03.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
12:50
Son dakika haberi: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'yi bekleyen zorlu rakipler...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti ve A Ligi'ne yükselmek için avantajı elde etti. Dün oynanan diğer karşılaşmaların ardından A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Türkiye'yi bekleyen zorlu takımlar...