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Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'yi bekleyen zorlu rakipler...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:50

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'yi bekleyen zorlu rakipler...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti ve A Ligi'ne yükselmek için avantajı elde etti. Dün oynanan diğer karşılaşmaların ardından A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Türkiye'yi bekleyen zorlu takımlar...

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’yi bekleyen zorlu rakipler...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi. Türkiye'nin gollerini Orkun, Kerem ve İrfan Can kaydetti.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’yi bekleyen zorlu rakipler...

Tur için avantaj sağlayan A Milli Takım, pazar günü Macaristan'da rövanş maçına çıkacak. O maçta Orkun Kökçü kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’yi bekleyen zorlu rakipler...

Öte yandan cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral ise rövanş maçında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’yi bekleyen zorlu rakipler...

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Macaristan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 11. golünü kaydetti.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye’yi bekleyen zorlu rakipler...

A Milli Futbol Takımı'nda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül, Macaristan maçıyla ilk kez milli formayı giydi.