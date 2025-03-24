Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: “Hak ettiğimiz yere ulaştık…”
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:30

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: “Hak ettiğimiz yere ulaştık…”

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Macaristan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi. SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç, Türkiye'nin Macaristan zaferini ve A Ligi'ne yükselişi yorumladı. Yazarlar, övgü dolu sözler kullandı. İşte haberin detayları…

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: Hak ettiğimiz yere ulaştık…

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye deplasmanda Macaristan'ın konuğu oldu. Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlendi.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: Hak ettiğimiz yere ulaştık…

İlk maçı 3-1 kazanan A Milli Takım, bu mücadeleden de 3-0 galip ayrıldı ve A Ligi'ne yükseldi. Millilere galibiyeti getiren golleri; Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: Hak ettiğimiz yere ulaştık…

SABAH Spor'un usta yazarları Macaristan – Türkiye karşılaşmasını ve A Ligi'ne yükselişi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: Hak ettiğimiz yere ulaştık…

FATİH DOĞAN: Türkiye yükseliyor

Türkiye'nin, kadrosunda berber, kasap, mühendis, doktor gibi mesleklere sahip futbolcuların olduğu ülkelerin yer aldığı C Ligi'nden sıyrılıp ait olduğu A Ligi'ne yükselmesi, hissedilenden daha kıymetli bir başarı. Zaman zaman oyuncu tercihlerini ve bazı kararlarını eleştirsek de bu başarı başta Montella ve yakaladığımız muhteşem jenerasyona ait. En kaliteli grupta oynamak, güçlü rakiplerle yarışmak Millilerimizi daha da geliştirecek ve güçlü kılacaktır. Puskas Stadı'nda 60 bin kişi önünde İstanbul'daki 3-1'in avantajıyla çıkıp 3-0'la tarihi bir zafere imza attık. Kendi evlerinde 2.5 yıldır yenilmeyen Macarlara yeni bir duyguyu tattırdık. Zaferin iki değil üç yüzü var. İlki oyun disiplini ve iştahından hiç kopmadık. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzerine bütün futbolcularımız özverili ve etkiliydi.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: Hak ettiğimiz yere ulaştık…

"KONUŞULACAK KADAR TECRÜBE ORTAYA KOYDU"

İkincisi, Avrupa'nın 2'nci bölgeden 3'üncü bölgeye en hızlı geçiş yapan takımlarımdan biri olan Türkiye, hızını konuşturdu. Hem hızlı hem de 2-0'ı bulana kadar tempolu ve baskılı oynadık. İsmail'in 11'de ön liberoda başlaması, 8'de ve öne doğru Hakan'ın daha etkili, gösterişli oynamasına katkı sağladı. Bütün oyuncularımız elinden geleni başarıyla sahaya yansıttılar. Üçüncüsü; skoru korumak için kapanmayı değil orta sahayı tutmayı tercih eden Montella'nın takımı maçı 3-0'a götüren yolda bu sefer konuşulacak kadar tecrübe ortaya koydu. A Ligi'nde başarılar A Milli Takım. 2026 Dünya Kupası için de yolun açık olsun Türkiye…