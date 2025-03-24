Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
07:30
Son dakika haberi: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki zaferine övgü dolu sözler: “Hak ettiğimiz yere ulaştık…”
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Macaristan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi. SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç, Türkiye'nin Macaristan zaferini ve A Ligi'ne yükselişi yorumladı. Yazarlar, övgü dolu sözler kullandı. İşte haberin detayları…