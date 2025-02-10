Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! "Türk futbolu bitmiştir"
Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 07:00

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! "Türk futbolu bitmiştir"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Olaylı karşılaşma maçın 30. dakikasına yarıda kaldı. Adana Demirsporlu oyuncular, yönetim tarafından alınan kararın ardından sahadan çekildi. Yaşananlardan sonra SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu çarpıcı yorumlar yaptı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! Türk futbolu bitmiştir

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip 33'üncü dakikada sahadan çekildi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır da mücadeleyi tatil etti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! Türk futbolu bitmiştir

Yaşananlardan sonra SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu çarpıcı yorumlar yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! Türk futbolu bitmiştir

LEVENT TÜZEMEN: "UYANIK OLUN, BU BİR OYUN"

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, G.Saray'a yapılmış bir operasyondur. Belli ki bu kararı başkan Murat Sancak verdi. Sahadan çekilme kararı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Hatta bile bile kaosa sürüklemektir. Sezon başından bu yana birçok takımın hakem kararlarından dolayı canı fazlasıyla yandı. Adana Demirspor da canı yanan takımlar arasında yer almaktadır.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! Türk futbolu bitmiştir

"A.DEMİRSPOR SONUNCU OLMASAYDI BU KARARI ALIR MIYDI?"

Küme düşmesi kesinleşmiş gibi görünen Adana Demirspor'un bir anda sahadan çekilmesi futbol alemine büyük zarar verir. Eğer Adana Demirspor ligin dibinde olmasaydı böyle bir karara imza atar mıydı? Çünkü Adana Demirspor'un birçok maçta canı yandı ama sahadan çekilmeyi asla düşünmediler. Bu çekiliş G.Saray maçına denk getirildi ve kamuoyunda yorumlara yol açtı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! Türk futbolu bitmiştir

F.Bahçeliler 'helal olsun' diye destek verdi. Aynı F.Bahçe böyle bir çekilme operasyonunu Süper Kupa'da yaptı, U19 ile sahaya çıkıp sonra sahadan çekildi. G.Saray yönetimi kendilerine karşı bu oyuna hazırlıklı olup önlem almalı. Kuru gürültüye pabuç bırakmamalı. G.Saray tartışmalı bir penaltı kazandı. Bana göre penaltı da değil! Yabancı VAR'a göre penaltıymış ki müdahale edilmedi. Ama bu penaltı sahadan çekilme kararına neden olmamalı.

SON DAKİKA