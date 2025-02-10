Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
07:00
Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Galatasaray - A. Demirspor maçını yorumladı! "Türk futbolu bitmiştir"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Olaylı karşılaşma maçın 30. dakikasına yarıda kaldı. Adana Demirsporlu oyuncular, yönetim tarafından alınan kararın ardından sahadan çekildi. Yaşananlardan sonra SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu çarpıcı yorumlar yaptı.