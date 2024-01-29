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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! "Yorgun ve güçsüz"
Giriş Tarihi: 29.01.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 07:15

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! "Yorgun ve güçsüz"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de bu zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken; Ahmet Çakar, Kanarya'nın yıldız oyuncusunu sert bir dille eleştirdi. İşte o yazılar ve tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! Yorgun ve güçsüz

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de bu zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken; Ahmet Çakar, Kanarya'nın yıldız oyuncusunu sert bir dille eleştirdi. İşte o yazılar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! Yorgun ve güçsüz

GÜRCAN BİLGİÇ: YETENEĞE ÖNLEM ALAMIYORSUNUZ!

Yine çok pozisyona giren, yine "çok kaçıran" Fenerbahçe seyrettik. Gereksiz bir penaltı ile geri düşmelerine rağmen "kaliteyi" devreye sokarak, fazla sıkılmadan istedikleri skoru buldular. Fenerbahçe'yi "iyi takım" yapan detay da burada. Yenik duruma düştüğünde bile herkes maçın kazanılacağından emindi.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! Yorgun ve güçsüz

İsmail Kartal her duruma uygun oyun planı oluşturup, kurduğu makinadan sadece anları doğru planlamalarını istiyor. Sahadakiler de performanslarına göre buna cevap verdi. İrfan Can ve Osayi'nin olmadığı sağ kanatta, Cengiz ve Mert ikilisi yine dişlileri çalıştırıyor. Emre Belözoğlu da bunun farkında. Merkezi kalabalık tutarak, penaltı noktası üstündeki "sihiri" bitirdi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! Yorgun ve güçsüz

Elbette kalecinin müthiş oynadığı bir 90 dakikada... Fenerbahçe'ye karşı her türlü savunma planı yapabilir rakipler. Ama "yeteneğe" önlem alamıyorsunuz. Bu kez de adını söyleten Cengiz Ünder oldu. İkinci yarıdaki duraklama döneminin bir sürü nedeni olabilir. Maç serisinden çıkmaları, yorgun olmaları veya skoru aldıktan sonra ekonomik kalmaya tercih etmeleri…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! Yorgun ve güçsüz

Şunu gördük ki; Fred'in olmadığı bir orta sahada Fenerbahçe'nin bu tavrının, olgun atağa dönüşmesi rakibin hatalarına bağlı. Krunic'in transferinin ışığını bu maçta da görmedim. Bu süreçleri "kazanarak" geçmek de önemli. Ne olduklarını ve yapacaklarını çok iyi biliyorlar. İsmail Hoca bu noktada kadro rekabetini doğru yönetmeli.

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