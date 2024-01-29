Giriş Tarihi: 29.01.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
07:15
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli yıldıza olay sözler! "Yorgun ve güçsüz"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de bu zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken; Ahmet Çakar, Kanarya'nın yıldız oyuncusunu sert bir dille eleştirdi. İşte o yazılar ve tüm detaylar...