Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
07:01
SON DAKİKA! Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? "Hocanın yerinde olsam..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık. Milli araya gidilen bu sürece kadar yine birçok konuda tartışmalar gün yüzüne çıktı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un oynamaması, Okan Buruk'un eleştiriler karşısındaki tavrı ve puan kayıpları gibi konular tartışılmaya devam ediyor. SABAH Spor'un yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve İskender Günen Beşiktaş ve Galatasaray hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Semih Kılıçsoy neden oyanmıyor?