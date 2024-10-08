SON DAKİKA! Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? "Hocanın yerinde olsam..."

SORU: Beşiktaş çok hızlı bir çıkış yakaladı ama bir düşüş olduğu da gerçek artık. Siyah-beyazlı takımı taşıyan yıldızlar yoruldu. Hollandalı teknik adam, Semih'ten dolayı çok eleştiriliyor. Beşiktaş için neler söylersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Semih'in oynayıp oynamaması konusunda gereksiz yere polemik yaratılıyor. Hollandalı hocanın yönetiminde Avrupa'da şu anda galibiyetle tanışamadılar ama yeni kurulmuş bir takım olarak ligde yenilgisiz yola devam ediyorlar. Beşiktaş'ın sorunu, kadro genişliğinin olmamasıdır. Van Bronckhorst, kadro istikrarını yakalamak için belirlediği 11 ile oynamaya özen gösteriyor. Beşiktaş'ın oyunu bence izleyenlere keyif veriyor. Örneğin Frankfurt maçında 3-1 yenildiler ama Alman ekibini darmadağın ettiler, sadece kaleciyi geçemediler. Beşiktaş bence doğru yolda.