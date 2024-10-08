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Haberler Galeri SON DAKİKA! Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? "Hocanın yerinde olsam..."
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:01

SON DAKİKA! Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? "Hocanın yerinde olsam..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık. Milli araya gidilen bu sürece kadar yine birçok konuda tartışmalar gün yüzüne çıktı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un oynamaması, Okan Buruk'un eleştiriler karşısındaki tavrı ve puan kayıpları gibi konular tartışılmaya devam ediyor. SABAH Spor'un yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve İskender Günen Beşiktaş ve Galatasaray hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Semih Kılıçsoy neden oyanmıyor?

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA! Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? Hocanın yerinde olsam...

Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık. Milli araya giriliken yine birçok tartışma konusu gündemde yer alıyor. Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve İskender Günen Semih Kılıçsoy meselesi ve Okan Buruk'un basın toplantısında sarf ettiği sözler konusunda çok çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

SON DAKİKA! Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? Hocanın yerinde olsam...

SORU: Beşiktaş çok hızlı bir çıkış yakaladı ama bir düşüş olduğu da gerçek artık. Siyah-beyazlı takımı taşıyan yıldızlar yoruldu. Hollandalı teknik adam, Semih'ten dolayı çok eleştiriliyor. Beşiktaş için neler söylersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Semih'in oynayıp oynamaması konusunda gereksiz yere polemik yaratılıyor. Hollandalı hocanın yönetiminde Avrupa'da şu anda galibiyetle tanışamadılar ama yeni kurulmuş bir takım olarak ligde yenilgisiz yola devam ediyorlar. Beşiktaş'ın sorunu, kadro genişliğinin olmamasıdır. Van Bronckhorst, kadro istikrarını yakalamak için belirlediği 11 ile oynamaya özen gösteriyor. Beşiktaş'ın oyunu bence izleyenlere keyif veriyor. Örneğin Frankfurt maçında 3-1 yenildiler ama Alman ekibini darmadağın ettiler, sadece kaleciyi geçemediler. Beşiktaş bence doğru yolda.

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SON DAKİKA! Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? Hocanın yerinde olsam...

"BEŞİKTA HOCASININ YERİNDE OLSAM..."

AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın ilk 11'i iyi ama 12. adamı yok. Kulübesi zayıf. Dolayısıyla 3 günde bir maç trafiğinde yorgunluklar, sakatlıklar olacak ve kayıplar yaşanacak. Mesela İmmobile'ye bir şey olsa ne olacak? Ben Beşiktaş hocasının yerinde olsam ne olursa olsun Avrupa Ligi maçlarına ağır rotasyonla çıkarım. Zaten iki maç kaybettiler, şansları çok azaldı. Örneğin Frankfurt maçında ağır efor sarf eden ilk 11 Antep'te direnemedi. Beşiktaş'ın tek çıkışı, lige önem verip Avrupa maçlarında yıldızlarını oynatmamak olmalıdır.

SON DAKİKA! Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? Hocanın yerinde olsam...

FATİH DOĞAN: Beşiktaş sezon başında iyi bir ivme yakaladı. Yeni bir hoca, yeni bir takım, beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Konuyu sadece yorgunlukla açıklamak, Beşiktaş'ın gerçeklerine kör olmak demek. Van Bronckhorst merkezli bir sıkıntılar yumağı oluştu. Bazı şeyi anlamakta zorlanıyorum. Bir teknik adam tıkır tıkır işleyen bir yapıyı neden bozar?

SON DAKİKA! Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? Hocanın yerinde olsam...

Ajax maçından önce kadrolar açıklandığında Onana'nın oynamasını, Mustafa'nın forvet olarak çıkartılmasını eleştirmiş ve planlanan sistemin Ajax karşısında tutmasının mümkün olmadığını belirtmiştim. Bugün Beşiktaş'ın yeniden türbülansa girmesinin temel nedeni, Van Bronckhorst'un uçağın rotasını değiştirmiş olması. İmmobile'yi yedek bırakıyor, Onana'yı kurtarıcı olarak sahaya sürüyor. Genç Mustafa'yı ateşe atıyor. Muçi'yi zorla mevkisi olmayan sol açığa yerleştirmeye çalışıp Semih'i yedek bırakıyor. Van Bronckhorst, inatlarla değil istişare ile hareket etmeli. Etrafında Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, Onur Göçmez gibi birçok futbolu bilen isim var.

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