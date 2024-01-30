Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
07:09
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın o yıldızı için flaş sözler: "Maçı döndüren adam"
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep'i Zaha ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül de bu zorlu karşılaşmayı değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta yazarlar birçok konuya dikkat çekerken; Ahmet Çakar, Cimbom'un o yıldız oyuncusu için çarpıcı sözler söyledi.