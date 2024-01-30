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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın o yıldızı için flaş sözler: "Maçı döndüren adam"
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:09

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın o yıldızı için flaş sözler: "Maçı döndüren adam"

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep'i Zaha ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül de bu zorlu karşılaşmayı değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta yazarlar birçok konuya dikkat çekerken; Ahmet Çakar, Cimbom'un o yıldız oyuncusu için çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın o yıldızı için flaş sözler: Maçı döndüren adam

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkaran Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 12 müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Zaha ve Barış Alper Yılmaz attı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın o yıldızı için flaş sözler: Maçı döndüren adam

SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın o yıldızı için flaş sözler: Maçı döndüren adam

ÖMER ÜRÜNDÜL: SAHANIN HER YERİNDE TORREIRA VARDI

Galatasaray dün gece galibiyet golünü 89. dakikada attı. Maçı seyretmeyenler Galatasaray'ın kötü bir futbol sergilediğini düşünebilirler ama tam tersiydi. Bana göre bu sezonun en tempolu, en etkili, en pozisyon zenginliğine sahip olduğu bir lig maçını oynadılar. İlk dakikadan itibaren rakibi kendi sahasına hapsettiler. Ama futbol her zaman söylediğim gibi ilginç bir oyun.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın o yıldızı için flaş sözler: Maçı döndüren adam

Gaziantep kazandığı bir duran topun devamında stoperinin ortaladığı topta diğer stoperiyle skor avantajı yakaladı. Sonra Galatasaray devre sonuna kadar bastırdı. İkinci devre Okan Buruk'un, Zaha'yı sahaya sürmesinden sonra adeta 5 forvete dönüldü, orta sahada bir tek Torreira kaldı. Ama öyle bir yoğun baskı kuruldu ki rakip ne bir kontratağa çıkabiliyor ne de 3-4 pasla dinlenme şansı bulabiliyordu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın o yıldızı için flaş sözler: Maçı döndüren adam

Bütün dönen toplar Galatasaray'daydı. Ardından beraberlik golü geldi. Maçın son dakikasında da Barış Alper, 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde Marco van Basten'in attığı mükemmel gol benzeri gol ile takımı önemli bir galibiyete taşıdı. Torreira müthiş oynadı, adeta her yere bastı. Galatasaray'ın 5 topunun direkten döndüğünü de unutmayalım. Bu kadar yoğun baskıda İcardi'den gol sesi çıkmamasının tek nedeni fiziki yetersizliğiydi.

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