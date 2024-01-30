Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın o yıldızı için flaş sözler: "Maçı döndüren adam"

ÖMER ÜRÜNDÜL: SAHANIN HER YERİNDE TORREIRA VARDI

Galatasaray dün gece galibiyet golünü 89. dakikada attı. Maçı seyretmeyenler Galatasaray'ın kötü bir futbol sergilediğini düşünebilirler ama tam tersiydi. Bana göre bu sezonun en tempolu, en etkili, en pozisyon zenginliğine sahip olduğu bir lig maçını oynadılar. İlk dakikadan itibaren rakibi kendi sahasına hapsettiler. Ama futbol her zaman söylediğim gibi ilginç bir oyun.