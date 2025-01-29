Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:08
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Talisca transferine bomba yorum: “Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse..."
Son dakika haberi: SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, Süper Lig'in gündemini değerlendirdi. Ahmet Çakar, yabancı VAR ve orta hakem konusunu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı, Beşiktaş'ın iptal olan Cengiz Ünder transferini ve sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca hamlesini yorumladı. Çakar, Talisca ile ilgili flaş sözler sarf etti. İşte haberin detayları…