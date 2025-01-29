Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Talisca transferine bomba yorum: “Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse..."

"AVRUPA'NIN EN KÖTÜ HAKEM PERFORMANSI BİZİM LİGİMİZDE"

TFF'nin derbide hem VAR hem de orta hakemi yabancı yapma planı var. Ne diyorsunuz?

Yabancı hakeme karşı değilim. Türk hakemlerin ve Türk VAR hakemlerinin performansı ortada. Belki de Avrupa'nın en kötü hakem performansı bizim ligimizde. Fakat ortada evrensel hukuk kavramında eşitlik denen bir unsur var. O da şu; F.Bahçe-G.Saray maçı, yani sezonun ilk yarısındaki maç, bir Türk hakemiyle oynandı.