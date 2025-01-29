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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Talisca transferine bomba yorum: “Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse..."
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:08

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Talisca transferine bomba yorum: “Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse..."

Son dakika haberi: SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, Süper Lig'in gündemini değerlendirdi. Ahmet Çakar, yabancı VAR ve orta hakem konusunu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı, Beşiktaş'ın iptal olan Cengiz Ünder transferini ve sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca hamlesini yorumladı. Çakar, Talisca ile ilgili flaş sözler sarf etti. İşte haberin detayları…

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Talisca transferine bomba yorum: Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse...

Trendyol Süper Lig'de 21.hafta karşılaşmaları sona erdi. Ligde heyecan tüm hızıyla sürerken, bir yandan yabancı hakem tartışmaları devam ediyor, diğer yandan ise transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Talisca transferine bomba yorum: Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse...

SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı. İşte Ahmet Çakar'ın flaş değerlendirmeleri…

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Talisca transferine bomba yorum: Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse...

"YABANCI VAR'IN TEK AVANTAJI..."

Geçtiğimiz hafta ligde oynanan karşılaşmalarda VAR'daki yabancı hakemler de önemli hatalar yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

AHMET ÇAKAR: Zaten Avrupa bize en yetenekli, en deneyimli VAR hakemlerini yollamıyor. Açıkçası ben de olsam yollamam. Çünkü her ülkenin kendi ligi var ve kendi liglerinde de çok kritik maçları var. Avrupa ülkeleri aptal mı en iyi VAR hakemlerini kendi liglerinde kullanmayıp bize yollasınlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yabancı VAR hakeminin tek avantajı, hata da yapsalar kimse art niyet aramıyor.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Talisca transferine bomba yorum: Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse...

Çünkü futbol kamuoyu yabancı VAR hakeminin ismini belki de ilk olarak maç sabahı öğreniyorlar. Türk VAR hakemlerinde ise lehte ve aleyhte geçmişte yaşananlar hatırlanıyor ve kazan kaynamaya başlıyor.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Talisca transferine bomba yorum: Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse...

"AVRUPA'NIN EN KÖTÜ HAKEM PERFORMANSI BİZİM LİGİMİZDE"

TFF'nin derbide hem VAR hem de orta hakemi yabancı yapma planı var. Ne diyorsunuz?

Yabancı hakeme karşı değilim. Türk hakemlerin ve Türk VAR hakemlerinin performansı ortada. Belki de Avrupa'nın en kötü hakem performansı bizim ligimizde. Fakat ortada evrensel hukuk kavramında eşitlik denen bir unsur var. O da şu; F.Bahçe-G.Saray maçı, yani sezonun ilk yarısındaki maç, bir Türk hakemiyle oynandı.

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