Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:13
Son dakika haberi: Alex De Souza'dan çarpıcı iddialar! ''Üç farklı başkan vardı''
Son dakika haberi: Sezon başında Brezilyalı teknik adam Alex De Souza'yı takımın başına getiren Antalyaspor ,13 Ocak'ta 47 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırmış ve takımı Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. Buna göre Brezilyalı çalıştırıcı Süper Lig ekip hakkında ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte Alex De Souza'nın sözleri...