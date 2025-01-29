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Haberler Galeri Son dakika haberi: Alex De Souza'dan çarpıcı iddialar! ''Üç farklı başkan vardı''
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:13

Son dakika haberi: Alex De Souza'dan çarpıcı iddialar! ''Üç farklı başkan vardı''

Son dakika haberi: Sezon başında Brezilyalı teknik adam Alex De Souza'yı takımın başına getiren Antalyaspor ,13 Ocak'ta 47 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırmış ve takımı Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. Buna göre Brezilyalı çalıştırıcı Süper Lig ekip hakkında ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte Alex De Souza'nın sözleri...

Son dakika haberi: Alex De Souza’dan çarpıcı iddialar! ’’Üç farklı başkan vardı’’

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor sezon başında Türkiye'de ve Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerinde damga vuran Alex De Souza'yı getirmişti.

Son dakika haberi: Alex De Souza’dan çarpıcı iddialar! ’’Üç farklı başkan vardı’’

Kırmızı-beyazlı ekip, 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı çalıştırıcı Süper Lig'in ilk bölümünde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı.

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Son dakika haberi: Alex De Souza’dan çarpıcı iddialar! ’’Üç farklı başkan vardı’’

Takımı ile 24 maça çıkan teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Son dakika haberi: Alex De Souza’dan çarpıcı iddialar! ’’Üç farklı başkan vardı’’

TRABZONSPOR MAÇI SONU OLMUŞTU

Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanında alınan 5-0 mağlubiyet sonrası Alex ile yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberi: Alex De Souza’dan çarpıcı iddialar! ’’Üç farklı başkan vardı’’

BREZİLYA BASININA KONUŞTU

Öte yandan Alex De Souza, Brezilya basınından Um Dois Esportes'e konuştu.

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