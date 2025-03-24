Giriş Tarihi: 24.03.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
15:02
Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe'nin genç yıldızını izliyor...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçtan galip ayrılacak lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de genç oyuncu için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...