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Haberler Galeri Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe'nin genç yıldızını izliyor...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:02

Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe'nin genç yıldızını izliyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçtan galip ayrılacak lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de genç oyuncu için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe’nin genç yıldızını izliyor...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe’nin genç yıldızını izliyor...

ZİRVEDE PUAN FARKI 9
Milli ara öncesi Samsunspor'a puan kaybeden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

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Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe’nin genç yıldızını izliyor...

Bir maçı eksik olan Kanarya, zorlu maçtan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe’nin genç yıldızını izliyor...

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberi: Almanlar sıcak gelişmeyi duyurdu! Dev kulüp Fenerbahçe’nin genç yıldızını izliyor...

ÖNCELİKLİ İZLEME LİSTESİ

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı.