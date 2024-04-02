Giriş Tarihi: 02.04.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
13:24
Son dakika haberi: Ancelotti ile Arda Güler arasında şok tartışma! Bilbao maçı sonrası...
Son dakika haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaşadığı sakatlıklar sonrası uzun süre forma şansı bulamayan ve sakatlığı sonrası da kadroya girmekte güçlük çeken Arda ile ilgili şok bir olay yaşandı. Yıldız oyuncunun Athletic Bilbao maçı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...