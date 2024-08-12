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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:15

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

Son dakika haberi: Real Madrid ile yeni sezona hazırlanan Arda Güler adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldızımız, dünkü antrenmanda takımın yeni transferi dünyaca ünlü Kylian Mbappe'yi de etkilemeyi başardı. İspanyol basını, Fransız oyuncu ile Arda arasında geçen diyaloğu açıkladı. Bu arada teknik direktör Carlo Ancelotti, Atalanta ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen antrenmanda bir sürprize imza attı. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

Son dakika haberi: Real Madrid ile yeni sezona hazırlanan Arda Güler adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldızımız, dünkü antrenmanda takımın yeni transferi dünyaca ünlü Kylian Mbappe'yi de etkilemeyi başardı. İspanyol basını, Fransız oyuncu ile Arda arasında geçen diyaloğu açıkladı. Bu arada teknik direktör Carlo Ancelotti, Atalanta ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen antrenmanda bir sürprize imza attı. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

Geçen sezonun sonunda gösterdiği performansı EURO 2024'te sürdüren ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

Real Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında Milan ve Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

EL CLASICO'DA ASİST YAPMIŞTI

1-0 kazanılan Milan maçında Luka Modric ve Brahim Diaz ile birlikte takımın en iyisi olan Arda, hırslı görüntüsüyle de dikkat çekmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

İkinci yarıda kenara gelen milli yıldızımız, 21 kez topla buluşup 19 pas isabeti sağlamış ve girdiği 6 ikili mücadelenin de üçünü kazanmıştı.

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