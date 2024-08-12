SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’e Mbappe bile inanamadı! Antrenmanda yanına gitti ve...

Son dakika haberi: Real Madrid ile yeni sezona hazırlanan Arda Güler adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldızımız, dünkü antrenmanda takımın yeni transferi dünyaca ünlü Kylian Mbappe'yi de etkilemeyi başardı. İspanyol basını, Fransız oyuncu ile Arda arasında geçen diyaloğu açıkladı. Bu arada teknik direktör Carlo Ancelotti, Atalanta ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen antrenmanda bir sürprize imza attı. İşte detaylar...