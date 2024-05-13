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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan yılın bombası...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:04

Son dakika haberi: Arda Güler'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan yılın bombası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvadı. Cimbom, Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler ile birlikte şampiyon olan dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası...

Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvadı.

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Son dakika haberi: Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası...

Cimbom, Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler ile birlikte şampiyon olan dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası...

Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası...

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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