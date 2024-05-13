Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:04
Son dakika haberi: Arda Güler'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan yılın bombası...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvadı. Cimbom, Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler ile birlikte şampiyon olan dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...