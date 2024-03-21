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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor
Giriş Tarihi: 21.03.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 18:56

Son dakika haberi: Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Son dakika haberi: Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yaz transfer dönemi için talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milan, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sevilla gibi takımların ardından adı daha önce hiç duyulmamış o Avrupa devi ekip, genç yıldızı takas yolu ile kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Son dakika haberi: Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yaz transfer dönemi için talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milan, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sevilla gibi takımların ardından adı daha önce hiç duyulmamış o Avrupa devi ekip, genç yıldızı takas yolu ile kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçiren Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmaya başarmıştı.

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Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Aynı sezon A Milli Takım'a da seçilen genç yıldız, 20+10 milyon Euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Transferi tüm dünyada ses getiren milli oyuncu art arda yaşadığı sakatlıklardan ötürü takımından uzun süre ayrı kalmıştı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

KULÜBEYE HAPSOLDU

Toplam 106 gün süren sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen genç Arda, Carlo Ancelotti tarafından pek fazla tercih edilmiyor.

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