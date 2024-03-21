Son dakika haberi: Arda Güler’in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Son dakika haberi: Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yaz transfer dönemi için talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milan, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sevilla gibi takımların ardından adı daha önce hiç duyulmamış o Avrupa devi ekip, genç yıldızı takas yolu ile kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...