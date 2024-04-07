Giriş Tarihi: 07.04.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
19:09
Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerine İstanbul ekibi Eyüpspor'da adım atan Arda Turan, hızlı bir başlangıç yaptı. Trendyol 1. Lig'i adeta süpüren Eyüpspor, bitime 5 hafta kala Altay'ı 4-1 mağlup ederek puanını 67'ye yükseltti ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüpspor'un tarihinde bir ilk gerçekleşirken Arda Turan da teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…