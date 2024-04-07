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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Giriş Tarihi: 07.04.2024 17:49 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 19:09

Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerine İstanbul ekibi Eyüpspor'da adım atan Arda Turan, hızlı bir başlangıç yaptı. Trendyol 1. Lig'i adeta süpüren Eyüpspor, bitime 5 hafta kala Altay'ı 4-1 mağlup ederek puanını 67'ye yükseltti ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüpspor'un tarihinde bir ilk gerçekleşirken Arda Turan da teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi

Son dakika haberleri… Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydikten sonra futbolu geçtiğimiz yıllarda bırakan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Eyüpspor'a imza atan ve takımıyla ilk kez bir tam sezon geçiren Arda Turan, kulüp tarihine geçti.

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Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi

Eyüpspor ile imkansızı başaran Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de rakiplerine büyük fark atarak şampiyonluğunu garantiledi.

Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi

Bitime 5 hafta kala Altay'ı sahasında ağırlayan Eyüpspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Son dakika haberi: Arda Turan, Eyüpspor’un başında ilki başardı! İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi

Teknik direktör Arda Turan, 2.05 puan ortalamasıyla Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı.

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