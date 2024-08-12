Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
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Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin yeni takımlarından Eyüpspor, ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle birlikte 1-1 sona erdi. Maça damga vuran olay ise, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ilk Süper Lig maçında kırmızı kart görmesi oldu. İşte yaşanan o anlar...