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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:14

Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin yeni takımlarından Eyüpspor, ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle birlikte 1-1 sona erdi. Maça damga vuran olay ise, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ilk Süper Lig maçında kırmızı kart görmesi oldu. İşte yaşanan o anlar...

Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin yeni ekibi Eyüpspor, ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...

Tempolu ve net pozisyonların kaçtığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.

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Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...

İkinci yarıya tempolu başlayan iki takımda gol yollarında etkili olmaya başladı. Maçın ilk golü Eyüpspor'dan geldi.

Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...

Eyüpspor, yeni transferi Samu Saiz ile 64. dakikada Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Arda Turan ilk maçında şoku yaşadı! Kırmızı kart sonrası çılgına döndü...

Alanyaspor, yediği golden sonra ataklarını sıklaştırdı. Akdeniz ekibi, 76. dakikada Sergio Cordova ile skoru 1-1'e getirdi.

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