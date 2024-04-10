Giriş Tarihi: 10.04.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
18:32
SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid'den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol 1. Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan ile tarihi bir başarıya imza atan İstanbul temsilcisinin ilk transferi belli oldu. Genç çalıştırıcı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...