SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid’den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

Son olarak 29. haftasında evinde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk eden eflatun-sarılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.