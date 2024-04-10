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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid'den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor
Giriş Tarihi: 10.04.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 18:32

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid'den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol 1. Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan ile tarihi bir başarıya imza atan İstanbul temsilcisinin ilk transferi belli oldu. Genç çalıştırıcı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid’den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol 1. Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan ile tarihi bir başarıya imza atan İstanbul temsilcisinin ilk transferi belli oldu. Genç çalıştırıcı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid’den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona Arda Turan önderliğinde iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid’den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

Son olarak 29. haftasında evinde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk eden eflatun-sarılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid’den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

Normal sezonda son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile 17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti. Eflatun-sarılı takım, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımdan biri olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan ilk transferini Real Madrid’den yapıyor! Eyüpspor gözünü karartı dünya yıldızı geliyor

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1919'da Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulan eflatun-sarılı takım, geride kalan 105 yıllık süreçte hiç Süper Lig'e yükselemedi.

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