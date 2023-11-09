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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa Cimbom'u manşetlerine taşıdı! "Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 12:56

Son dakika haberi: Avrupa Cimbom'u manşetlerine taşıdı! "Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu"

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e karşı 80 dakika dayanmasına rağmen Kane'nin peş peşe attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Cimbom'un gösterdiği performans yine alkış alırken, Avrupa basını bu zorlu maçı manşetlerine taşıdı ve Galatasaray'dan övgüyle bahsedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Avrupa Cimbom’u manşetlerine taşıdı! Cesur Türk takımı Bayern’e kafa tuttu

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetti. Hakemin kararları maç içinde teknik direktörü Okan Buruk'un tepkilere sebep olmuştu.

Son dakika haberi: Avrupa Cimbom’u manşetlerine taşıdı! Cesur Türk takımı Bayern’e kafa tuttu

CİMBOM, KANE'İ DURDURAMADI

Karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1 kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

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Son dakika haberi: Avrupa Cimbom’u manşetlerine taşıdı! Cesur Türk takımı Bayern’e kafa tuttu

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

Son dakika haberi: Avrupa Cimbom’u manşetlerine taşıdı! Cesur Türk takımı Bayern’e kafa tuttu

"FAULÜ VERİYORSA İKİNCİ SARI KARTTAN KIRMIZI KART VERMESİ GEREKİRDİ"

Maçım hakemi için de konuşan Okan Buruk, "Faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de bir hata yaptı. Hakemin iki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: Avrupa Cimbom’u manşetlerine taşıdı! Cesur Türk takımı Bayern’e kafa tuttu

NEUER'DEN CİMBOM'A ÖVGÜ: "G.SARAY HARİKA BİR TAKIM"

Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli kaleci Manuel Neuer şunları söyledi: "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Şampiyonlar Ligi'nde böylesine harika bir takıma karşı yeniden sahaya çıkmak benim için özel bir şey. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.

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