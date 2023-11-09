Son dakika haberi: Avrupa Cimbom'u manşetlerine taşıdı! "Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu"

NEUER'DEN CİMBOM'A ÖVGÜ: "G.SARAY HARİKA BİR TAKIM"

Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli kaleci Manuel Neuer şunları söyledi: "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Şampiyonlar Ligi'nde böylesine harika bir takıma karşı yeniden sahaya çıkmak benim için özel bir şey. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.