Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:54
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
12:56
Son dakika haberi: Avrupa Cimbom'u manşetlerine taşıdı! "Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu"
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e karşı 80 dakika dayanmasına rağmen Kane'nin peş peşe attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Cimbom'un gösterdiği performans yine alkış alırken, Avrupa basını bu zorlu maçı manşetlerine taşıdı ve Galatasaray'dan övgüyle bahsedildi. İşte son dakika haberinin detayları...