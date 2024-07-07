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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa'da gündem Bizim Çocuklar! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:53

Son dakika haberi: Avrupa'da gündem Bizim Çocuklar! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

Son dakika haberi: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuva boyunca adından oldukça söz ettiren millilerimiz, dillerden düşmüyor. Bizim Çocuklar'ın elenmesine rağmen oynadığı futbol Avrupa'da gündem oldu. İşte dış basının millilerimize ilgili attığı başlıklar...

Son dakika haberi: Avrupa’da gündem Bizim Çocuklar! Türkiye başı dik bir şekilde veda etti

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuva boyunca adından oldukça söz ettiren millilerimiz, dillerden düşmüyor. Bizim Çocuklar'ın elenmesine rağmen oynadığı futbol Avrupa'da gündem oldu. İşte dış basının millilerimize ilgili attığı başlıklar...

Son dakika haberi: Avrupa’da gündem Bizim Çocuklar! Türkiye başı dik bir şekilde veda etti

GAZZETTA: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR

"Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar.

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Son dakika haberi: Avrupa’da gündem Bizim Çocuklar! Türkiye başı dik bir şekilde veda etti

Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."

Son dakika haberi: Avrupa’da gündem Bizim Çocuklar! Türkiye başı dik bir şekilde veda etti

BILD: ALTI DAKİKA YETTİ

"Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."

Son dakika haberi: Avrupa’da gündem Bizim Çocuklar! Türkiye başı dik bir şekilde veda etti

KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ

"Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."

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