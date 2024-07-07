Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
11:53
Son dakika haberi: Avrupa'da gündem Bizim Çocuklar! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"
Son dakika haberi: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuva boyunca adından oldukça söz ettiren millilerimiz, dillerden düşmüyor. Bizim Çocuklar'ın elenmesine rağmen oynadığı futbol Avrupa'da gündem oldu. İşte dış basının millilerimize ilgili attığı başlıklar...