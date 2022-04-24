Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 14:00

Son dakika haberi: Batshuayi'nin yeni adresini böyle duyurdu! "Harika transfer olur"

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen ve transferde hata yapmak istemeyen Kartal'da arayışlar devam ederken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor. O isim, Beşiktaş'taki geleceği belli olmayan yıldız golcü Batshuayi'nin yeni adresini duyururken, "Harika transfer olur" ifadelerini kullandı. İşte transfer bombasına dair tüm detaylar...