Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
17:11
Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...
Son dakika haberi: Bu sezon Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen Bayern Münih'te fatura, teknik direktör Thomas Tuchel'e çıktı. Bayern Münih, sezon sonunda teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrılacağını duyurdu. Bu ayrılık haberinin ardından Alman hocanın yerine gelecek olan adaylar da gündeme geldi. İşte Sacha Boey'un yeni hocası olacak olan adaylar...