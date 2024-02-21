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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:11

Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

Son dakika haberi: Bu sezon Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen Bayern Münih'te fatura, teknik direktör Thomas Tuchel'e çıktı. Bayern Münih, sezon sonunda teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrılacağını duyurdu. Bu ayrılık haberinin ardından Alman hocanın yerine gelecek olan adaylar da gündeme geldi. İşte Sacha Boey'un yeni hocası olacak olan adaylar...

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Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

Bayern Münih'te beklenen oldu... Üst üste 3 maçını da kaybeden Alman devi, sezon sonunda teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

BAYERN MÜNİH'TEN TUCHEL AÇIKLAMASI

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, "FC Bayern Münih ve Thomas Tuchel, 30 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi planlanan iş birliğini 30 Haziran 2024 tarihinde sona erdirme kararı aldı. Bu karar, CEO Jan-Christian Dreesen ve Thomas Tuchel arasında yapılan dostane bir görüşmenin sonucudur" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

KIMMICH - TUCHEL KRİZİ PATLAK VERDİ

Bundesliga'da Bochum maçı sonrası Bayern Münih'te adeta kriz patlak verdi. Alman gazetesi BILD'de yer alan habere göre oyuncular son düdüğün ardından ilk olarak deplasman tribünündeki taraftarları selamlamaya gitti.

Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

ARAYA NEUER GİRDİ

Maçın 63. dakikasında yüzü asık şekilde çıkan ve yerini Brian Zaragoza'ya bırakan Joshua Kimmich ise çok öfkeliydi. 29 yaşındaki Alman yıldız, soyunma odasına giderken tünelde Thomas Tuchel'in yardımcısı Zsolt Löw ile tartışmaya başladı.

Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

Kimmich, soyunma odası merdivenlerinde Löw'e arkadan hararetli bir şekilde bağırırken görüntülendi. BILD, bu esnada Kimmich'in Löw'e küfür ettiğini bildirdi.

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