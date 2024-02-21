Son dakika haberi: Bayern Münih resmen duyurdu! Tuchel yerine gelecek adaylar belli oldu...

BAYERN MÜNİH'TEN TUCHEL AÇIKLAMASI

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, "FC Bayern Münih ve Thomas Tuchel, 30 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi planlanan iş birliğini 30 Haziran 2024 tarihinde sona erdirme kararı aldı. Bu karar, CEO Jan-Christian Dreesen ve Thomas Tuchel arasında yapılan dostane bir görüşmenin sonucudur" ifadeleri yer aldı.