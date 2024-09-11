Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:32
Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...
Son dakika haberi: Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçını oynayan A Milli Takımımız, Galler ile berabere kalırken İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yaptığı hat-trick ile kendisini izleyenleri adeta büyüledi. Kerem'i izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçeli oyuncunun da performansına hayran kaldı. Milli oyuncunun performansından etkilenen Benfica'nın transfer için devre arası veya yeni sezonda Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.