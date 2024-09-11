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Haberler Galeri Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:32

Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...

Son dakika haberi: Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçını oynayan A Milli Takımımız, Galler ile berabere kalırken İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yaptığı hat-trick ile kendisini izleyenleri adeta büyüledi. Kerem'i izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçeli oyuncunun da performansına hayran kaldı. Milli oyuncunun performansından etkilenen Benfica'nın transfer için devre arası veya yeni sezonda Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.

Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve dikkat çeken transferler yapan sarı-lacivertli yönetim sezona şampiyonluk parolasıyla girdi.

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Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...

F.BAHÇE'DE 3 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de gözler diğer yandan kadroda düşünülmeyen oyunculara çevrildi. İşte Mourinho'nun biletini kestiği 3 oyuncu...

Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...

Mourinho'nun raporuna göre kadroda düşünmediği oyuncuların başında Serdar Aziz geliyor. Portekizli hoca, deneyimli oyuncuyu planlarına dahil etmedi.

Son dakika haberi: Benfica, Kerem sonrası Fenerbahçeli yıldızı da talip oldu! Milli maçta ona hayran kaldılar...

Mourinho'nun kadroda düşünmediği diğer iki isim ise Emre Mor ve Samet Akaydın oldu.

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