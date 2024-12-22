Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu’dan flaş penaltı yorumu...

"ŞİMDİ BİR KONU ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM..."

Beşiktaş, sıkıntılı bir döneminde mücadele açısında olumluydu. Ama hücum aksiyonları bilinçli değil, kopuk kopuktu. Her şeye rağmen takım savunması olumluydu. Çünkü etkili hücum girişimlerine karşı net bir pozisyon vermediler. Bana göre de en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadroda kanat forvetlerinin olmayışıydı! Şimdi bir konu üzerinde durmak istiyorum. Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etki si altına alıyor.