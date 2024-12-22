Giriş Tarihi: 22.12.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
07:01
Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu'dan flaş penaltı yorumu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kan kaybetmeye devam eden Beşiktaş dün evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son 11 maçında sadece 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlı takım, maçın sonunda taraftarlar tarafından ıslıklandı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar kaleme aldı. Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği pozisyon için Mustafa Çulcu son noktayı koydu...