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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu'dan flaş penaltı yorumu...
Giriş Tarihi: 22.12.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 07:01

Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu'dan flaş penaltı yorumu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kan kaybetmeye devam eden Beşiktaş dün evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son 11 maçında sadece 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlı takım, maçın sonunda taraftarlar tarafından ıslıklandı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar kaleme aldı. Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği pozisyon için Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu’dan flaş penaltı yorumu...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Üst üste puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlı takımın taraftarları maç sonunda oyuncuları ıslıkladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu’dan flaş penaltı yorumu...

SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar kaleme aldı. Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği pozisyon için Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu’dan flaş penaltı yorumu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: NEREDE O ESKİ RAFA SİLVA...

Tüpraş Stadı'nda futbol kalitesi düşük ama ligimizin genel görüntüsünün aksine tempolu, karşılıklı pres uygulanan bir maç izledik. Beşiktaş çok erken yediği golün travmasından rakip defansın büyük hatasıyla bir dakika içinde beraberliği sağlayınca kurtulmuş oldu. İlk yarı ve ikinci devre hep karşılıklı ataklarla geçti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu’dan flaş penaltı yorumu...

Alanyaspor da katı bir savunma yapmadı, her kazandığı topta hücumu düşündü. Aslında bu Beşiktaş için pozisyon bulma açısından daha elverişli bir ortamdı. Ama ele geçen bazı önemli pozisyonlar değerlendirilemedi. Son 20 dakikada daha yoğun baskı kurdular. Bir iki de Alanya, tehlikeli kontratak geliştirdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu’dan flaş penaltı yorumu...

"ŞİMDİ BİR KONU ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM..."

Beşiktaş, sıkıntılı bir döneminde mücadele açısında olumluydu. Ama hücum aksiyonları bilinçli değil, kopuk kopuktu. Her şeye rağmen takım savunması olumluydu. Çünkü etkili hücum girişimlerine karşı net bir pozisyon vermediler. Bana göre de en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadroda kanat forvetlerinin olmayışıydı! Şimdi bir konu üzerinde durmak istiyorum. Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etki si altına alıyor.

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