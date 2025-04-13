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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! "Kartal'ı yaraladılar..."
Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 07:01

Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! "Kartal'ı yaraladılar..."

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'le karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyet golleri Yusuf Sarı'dan geldi. Kartal, sergilediği kötü performansla eleştiri alırken, SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, kritik maç için olay ifadeler kullandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! Kartal’ı yaraladılar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! Kartal’ı yaraladılar...

Samsunspor'un kaybettiği haftada üçüncülük koltuğuna oturma fırsatını tepen Kartal, sergilediği kötü performansla eleştiri aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! Kartal’ı yaraladılar...

SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, kritik maç için olay ifadeler kullandı. İşte o çarpıcı yorumlar...

Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! Kartal’ı yaraladılar...

MUSTAFA ÇULCU: AYDIN İYİ YÖNETTİ
Aydın iyi yönetti Beşiktaş'ta sakatlıklar ve cezalı oyunculardan dolayı savunmada Svensson stoper, Chamberlain hibrit sağ bek oynuyor. Muçi de sakatlanınca oyun kurgusu sıkıntıya uğradı. Beşiktaş'ta kavga divanda değil esas kavga verilen mücadele ile sahada. Başakşehir doğal olarak Chamberlain'ın bölgesinden geliyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! Kartal’ı yaraladılar...

Solskjaer, İmmobile'yi oturtup Mustafa'yı sahaya sürüyorsa beklentisi çok yüksek. 17 yaşındaki Mustafa, bu beklentiye performansı ile cevap vermeli. Lakin her pozisyonda yerde kuvvet sorunu yaşıyor.