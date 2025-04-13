Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
07:01
Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! "Kartal'ı yaraladılar..."
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'le karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyet golleri Yusuf Sarı'dan geldi. Kartal, sergilediği kötü performansla eleştiri alırken, SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, kritik maç için olay ifadeler kullandı.