Son dakika haberi: Beşiktaş - Başakşehir maçı için olay sözler! "Kartal'ı yaraladılar..."

MUSTAFA ÇULCU: AYDIN İYİ YÖNETTİ

Aydın iyi yönetti Beşiktaş'ta sakatlıklar ve cezalı oyunculardan dolayı savunmada Svensson stoper, Chamberlain hibrit sağ bek oynuyor. Muçi de sakatlanınca oyun kurgusu sıkıntıya uğradı. Beşiktaş'ta kavga divanda değil esas kavga verilen mücadele ile sahada. Başakşehir doğal olarak Chamberlain'ın bölgesinden geliyor.