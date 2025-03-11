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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile'nin pozisyonu penaltı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:04

Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile'nin pozisyonu penaltı mı?

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken hakem Zorbay Küçük'ün yönetimi büyük tepki topladı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların sözleri...

Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile’nin pozisyonu penaltı mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Selçuk İnan'ın öğrencileri 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile’nin pozisyonu penaltı mı?

Siyah-beyazlı takımın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile de ilk kez kaybetti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile’nin pozisyonu penaltı mı?

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar hem siyah-beyazlı taraftarlar hem de Beşiktaş yönetimi tarafından tepki topladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile’nin pozisyonu penaltı mı?

SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. İşte yazarların sözleri...

Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile’nin pozisyonu penaltı mı?

MUSTAFA ÇULCU: "HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ"

"Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında 10 kişi ile galibiyeti aldı. Hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına gelirsek… Beşiktaş lehine VAR'a yaslanmadan verdiği penaltı net doğru. Kayarak gelen Viana, yediği çalım sonrası sağ eli ile Rafa Silva'yı ayağından çekerek düşürüyor.