Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:04
Son dakika haberi: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası olay sözler! Immobile'nin pozisyonu penaltı mı?
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken hakem Zorbay Küçük'ün yönetimi büyük tepki topladı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların sözleri...