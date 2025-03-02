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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: "Solskjaer'den çok onun başarısı"
Giriş Tarihi: 02.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 07:03

Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: "Solskjaer'den çok onun başarısı"

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takım mücadeleyi Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 kazandı. Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdüren Beşiktaş'ı SABAH Spor yazarları değerlendirdi. Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Kartal'ın galibiyetiyle ilgili flaş yorumlarla bulundu. İşte o sözler...

Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: Solskjaer’den çok onun başarısı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: Solskjaer’den çok onun başarısı

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı takım 2-0 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Joao Mario ve Semih Kılıçsoy kaydetti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: Solskjaer’den çok onun başarısı

Ole Gunnar Solskjaer ile iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş için SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların o sözleri...

Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: Solskjaer’den çok onun başarısı

MUSTAFA ÇULCU: "HAKEMİN PERFORMANSI KABUL GÖRDÜ"

"Sezon başındaki Beşiktaş ile Solskaer'in dönemindeki Beşiktaş arasında çok olumlu fark var. Önde baskı, topa sahip olma oyun kontrolü çok yüksek. Savunma dörtlüsü ön bölgeye daha fazla destek vermeli. Chamberlain klas oyuncu. Fernandes ile birliktelik ve yardımlaşmayı daha üst düzeye taşımalılar.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: Solskjaer’den çok onun başarısı

Kanatlar yeterince çalışmayınca Immobile topla buluşamadı silik kaldı. Kilidi açmak yine Rafa Silva ya kaldı. Beşiktaş sıkışan oyunda ikinci bir kilit açıcı oyuncu bulmalı. Kayserispor yeni hocası Jakiroviç ile kimlik kazandı. Taktik sadakatli olan dirençli tempolu oynayan maçı bitiş düdüğüne kadar bırakmayan bir takım.