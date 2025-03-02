Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: "Solskjaer'den çok onun başarısı"

MUSTAFA ÇULCU: "HAKEMİN PERFORMANSI KABUL GÖRDÜ"

"Sezon başındaki Beşiktaş ile Solskaer'in dönemindeki Beşiktaş arasında çok olumlu fark var. Önde baskı, topa sahip olma oyun kontrolü çok yüksek. Savunma dörtlüsü ön bölgeye daha fazla destek vermeli. Chamberlain klas oyuncu. Fernandes ile birliktelik ve yardımlaşmayı daha üst düzeye taşımalılar.