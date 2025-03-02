Giriş Tarihi: 02.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
07:03
Son dakika haberi: Beşiktaş-Kayserispor maçı için çarpıcı yorum: "Solskjaer'den çok onun başarısı"
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takım mücadeleyi Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 kazandı. Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdüren Beşiktaş'ı SABAH Spor yazarları değerlendirdi. Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Kartal'ın galibiyetiyle ilgili flaş yorumlarla bulundu. İşte o sözler...