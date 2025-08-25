Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş transferde bombaları peş peşe patlatıyor! El Bilal Toure açıklandı, stoper de yolda...
Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:18

Süper Lig'e Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ardından ikinci bir golcü transferi yaptı. Siyah-beyazlılar, Atalanta'nın golcüsü El Bilal Toure'yi kadrosuna kattı. Diğer yandan stoper çalışmalarını da sürdüren Kartal, Juventus'un savunmacısıyla görüşmelerde sona yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta transferde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, santrfor ve stoper bölgesi için belirlediği adaylarla görüşmelerini sıklaştırmıştı.

Kartal, Atalanta forması giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'nin transferi konusunda İtalyan ekibiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

KARTAL TRANSFERİ DUYURDU

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Malili futbolcunun bugün saat 14.45'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağını duyurdu.

STUTTGART'TA KİRALIK OYNADI

Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Toure, çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kulübü Atalanta ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan El Bilal Toure'nin 15 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TAN STOPERE TAKVİYE

Diğer yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nın haberine göre Juventus forması giyen stoper oyuncusu Tiago Djalo, Beşiktaş'a bonservisiyle transfer olmaya çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TuttoJuve'nin haberine göre ise Beşiktaş ve Juventus, Tiago Djalo'nun transferi için anlaşmaya vardı.

PORTO'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

İtalyan ekibiyle sezon sonundan sözleşmesi sona erecek Djalo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.