Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:18
Son dakika haberi: Beşiktaş transferde bombaları peş peşe patlatıyor! El Bilal Toure açıklandı, stoper de yolda...
Süper Lig'e Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ardından ikinci bir golcü transferi yaptı. Siyah-beyazlılar, Atalanta'nın golcüsü El Bilal Toure'yi kadrosuna kattı. Diğer yandan stoper çalışmalarını da sürdüren Kartal, Juventus'un savunmacısıyla görüşmelerde sona yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları...