Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
11:12
Son dakika haberi: Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...
Son dakika haberleri: Bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için şimdiden kadro planlaması yapılıyor. Şenol Güneş önderliğinde transferde adımlarını atan yönetim, Aboubakar'dan sonra bir golcü daha almak için kolları sıvadı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen yıldız golcü için harekete geçerken, teknik direktör Şenol Güneş, 3 oyuncunun da biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...