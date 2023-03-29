Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:12

Son dakika haberi: Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...

Son dakika haberleri: Bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için şimdiden kadro planlaması yapılıyor. Şenol Güneş önderliğinde transferde adımlarını atan yönetim, Aboubakar'dan sonra bir golcü daha almak için kolları sıvadı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen yıldız golcü için harekete geçerken, teknik direktör Şenol Güneş, 3 oyuncunun da biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Premier Lig’den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...

Spor Toto Süper Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan ve galibiyet serisini devam ettirmek. Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup eden Kartal, ligde ikinci sırada yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek aradaki puan farkını azaltmak istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Premier Lig’den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...

Diğer yandan yeni sezon için de transfer planlamalarını yapan Kartal, bu doğrultuda adımlarını atıyor. Takımdan gönderilecek isimler netleşirken, aynı zamanda transfer edilecek yıldız isimler de belli oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Beşiktaş’a Premier Lig’den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...

3 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Yeni sezon için kadro yapılanmasını yapmaya başlayan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayıracak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Premier Lig’den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in, Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl'ü gelecek sezon kadroda tutmak istediği ifade edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Premier Lig’den yıldız golcü! Şenol Güneş 3 oyuncunun biletini kesti...

"1 GOLE KATKI YAPARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK"

Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu 1 gol veya asist yapması halinde otomatik olarak uzayacak. MLS ekibi Chicago Fire'dan gelen resmi teklifi geri çeviren Cenk Tosun, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı almıştı.

SON DAKİKA