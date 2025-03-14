Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
13:17
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına İngiltere'den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...
Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Solskjaer yönetimindeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından galip gelerek yeniden moral bulmak istiyor. Derbi öncesi milli araya kazanarak girmeyi planlayan siyah-beyazlılarda bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Kara Kartal'ın genç yıldızına İngiliz ekibi talip oldu. İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı için belirlediği bonservis bedeli...