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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına İngiltere'den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 13:17

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına İngiltere'den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Solskjaer yönetimindeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından galip gelerek yeniden moral bulmak istiyor. Derbi öncesi milli araya kazanarak girmeyi planlayan siyah-beyazlılarda bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Kara Kartal'ın genç yıldızına İngiliz ekibi talip oldu. İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı için belirlediği bonservis bedeli...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...

Beşiktaş'ın genç yıldızı için yeni bir transfer iddası gündeme geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...

DERBİ ÖNCESİ KAZANMAYI İSTİYOR

Milli ara öncesi kazanarak girmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde de moral depolamak istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...

Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş için yeni bir transfer iddası gündeme geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiltere’den kanca! Bonservis bedeli belirlendi...

Europa Calcio'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor.