Giriş Tarihi: 10.03.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
07:18
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ''Olumlu yanıt verilmezse...''
Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü 29. haftada oynanacak Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Buna göre siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü net bir geri dönüş yapacağına dair bir duyuru yayınlamıştı. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş'ın yabancı hakem talebiyle alakalı bir flaş bir yorum getirdi. İşte detaylar...