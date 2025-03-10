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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ''Olumlu yanıt verilmezse...''
Giriş Tarihi: 10.03.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 07:18

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ''Olumlu yanıt verilmezse...''

Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü 29. haftada oynanacak Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Buna göre siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü net bir geri dönüş yapacağına dair bir duyuru yayınlamıştı. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş'ın yabancı hakem talebiyle alakalı bir flaş bir yorum getirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ’’Olumlu yanıt verilmezse...’’

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ’’Olumlu yanıt verilmezse...’’

Solskjaer yönetiminde iyi bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile ligde henüz kaybetmedi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ’’Olumlu yanıt verilmezse...’’

Kara Kartal evinde, Gaziantep FK'yı da mağlup ederek serisini sürdürmek istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ’’Olumlu yanıt verilmezse...’’

DERBİYE YABANCI HAKEM

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, 30 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisi için yabancı hakem talep etmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ’’Olumlu yanıt verilmezse...’’

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta içi Türkiye Futbol Federasyonunu 10 Mart pazartesi günü konuya ilişkin açıklama yapacağını açıkladı.