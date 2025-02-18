Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
07:11
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...
Son dakika haberi: Süper Lig'de Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atan siyah-beyazlı takımda yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor. Büyük beklentilerle transfer edilen fakat hayal kırıklığı yaşatan oyuncunun ailesi de ülkesine döndü. İşte Beşiktaş'ın yollarını ayıracağı o yıldız...