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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:11

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...

Son dakika haberi: Süper Lig'de Trabzonspor'u geriden gelerek mağlup eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atan siyah-beyazlı takımda yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor. Büyük beklentilerle transfer edilen fakat hayal kırıklığı yaşatan oyuncunun ailesi de ülkesine döndü. İşte Beşiktaş'ın yollarını ayıracağı o yıldız...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...

Üst üste iki galibiyet alarak lig yarışında Avrupa potasına yaklaşan Beşiktaş, bu hafta kritik karşılaşmada Eyüpspor'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...

BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE İMZA

Siyah-BeyazlıI ekipte beklenen imzalar atıldı. Beşiktaş yönetimi, kaptanı Necip Uysal ve genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...

Altyapıdan bu yana Beşiktaş forması giyen Necip 2026-2027 sezonu sonuna, 17 yaşındaki Mustafa ise 2027-28'e kadar kontrat yaptı

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...

SOLSKJAER'DEN ORTA SAHA FORMÜLÜ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımda savunma oyuncularının performansını daha da artırıp, orta sahada da Joao Mario ve Alexander-Oxlade Chamberlain'i canlandırmaya çalışıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta olay ayrılık! Yıldız oyuncunun ailesi ülkesine döndü...

Ancak Norveçli hocanın henüz aşamadığı konu, golcülerin performansı oldu. 2025'te ımmobile, Semih ve Mustafa'nın attığı gol toplamı yalnızca bir…

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