Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları için harekete geçti

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER ATAĞI

Yeni sezon için de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Kartal, güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.