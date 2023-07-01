Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:37
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
15:42
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları için harekete geçti
Son dakika haberleri: Şenol Güneş ile birlikte dikkat çeken bir performans ortaya koyan Beşiktaş, yeni sezon için transferde adımlarını atmaya başladı. Konferans Ligi'nde 2. ön eleme maçına çıkacak olan Kartal'dan sürpriz iki hamle geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla birlikte harekete geçen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına adeta göz dikti. İşte son dakika haberinin detayları...