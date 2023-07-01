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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları için harekete geçti
Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 15:42

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları için harekete geçti

Son dakika haberleri: Şenol Güneş ile birlikte dikkat çeken bir performans ortaya koyan Beşiktaş, yeni sezon için transferde adımlarını atmaya başladı. Konferans Ligi'nde 2. ön eleme maçına çıkacak olan Kartal'dan sürpriz iki hamle geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla birlikte harekete geçen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına adeta göz dikti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'inde geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta hareketelilik yaşanıyor. Şenol Güneş ile birlikte müthiş bir çıkış yakalayan Kartal, Konferans Ligi'nde 2. ön elemeden girecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları için harekete geçti

Konferans Ligi'ne gitmek için mücadele edecek olan temsilcimiz Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları için harekete geçti

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kuraya seri başı olarak katıldı. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları için harekete geçti

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER ATAĞI

Yeni sezon için de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Kartal, güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yılın hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları için harekete geçti

Beşiktaş'ta oynattığı futbolla alkış alan teknik direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kartal, önemli isimleri gündemine aldı.

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