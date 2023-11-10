SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! "Ahmet Nur Çebi 'yüzde 90 şampiyonuz' diyordu"

Normalde daha sıra bir takım olan Bodo'nun Beşiktaş'ın bu kadrosuna karşı her şeye rağmen şansı olmaması lazım. Ama ortada oyun konsantrasyonunun, takım disiplini, kazanma coşkusunun ve motivasyonun olmadığı bir yerde bunu beklemek de mümkün olmuyor.