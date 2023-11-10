Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! "Ahmet Nur Çebi 'yüzde 90 şampiyonuz' diyordu"
Giriş Tarihi: 10.11.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 07:18

SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! "Ahmet Nur Çebi 'yüzde 90 şampiyonuz' diyordu"

Son dakika haberi... Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne henüz 4. haftada veda etti. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ile Fatih Doğan, karşılaşmayı ve Siyah-Beyazlılar'daki kötü gidişi değerlendirdi. Fatih Doğan, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin sezon başındaki "Yüzde 90 şampiyonuz" şeklindeki iddiaları sözleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! Ahmet Nur Çebi ’yüzde 90 şampiyonuz’ diyordu

Son dakika haberi... Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne henüz 4. haftada veda etti. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ile Fatih Doğan, karşılaşmayı ve Siyah-Beyazlılar'daki kötü gidişi değerlendirdi. Fatih Doğan, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin sezon başındaki "Yüzde 90 şampiyonuz" şeklindeki iddiaları sözleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! Ahmet Nur Çebi ’yüzde 90 şampiyonuz’ diyordu

ALİ GÜLTİKEN - KAOTİK SÜREÇ HERKESİ ZEHİRLEDİ!

Beşiktaş'ta aynı girdap devam ediyor. Vücutlar sahada, beyinler tribünden gelecek seste olunca sahadaki performanslar da böyle oluyor. Beşiktaş'ın ayarları tamamen bozuldu. Bu kaotik sürecin yarattığı ortam herkesi zehirlemiş durumda. Sahadan iyi performans ve sonuç beklemek de artık hayalcilik gibi görünüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! Ahmet Nur Çebi ’yüzde 90 şampiyonuz’ diyordu

Normalde daha sıra bir takım olan Bodo'nun Beşiktaş'ın bu kadrosuna karşı her şeye rağmen şansı olmaması lazım. Ama ortada oyun konsantrasyonunun, takım disiplini, kazanma coşkusunun ve motivasyonun olmadığı bir yerde bunu beklemek de mümkün olmuyor.

SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! Ahmet Nur Çebi ’yüzde 90 şampiyonuz’ diyordu

Kişisel performanslara veya teknik direktör seçimleri üzerinden yorum yapılacak zamanlar da geride kaldı. Beşiktaş o kadar gerçeklikten kopmuş vaziyette. Bunu yalnızca oyuncular ve teknik adam üzerinden okumak da yeterli olmuyor.

SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! Ahmet Nur Çebi ’yüzde 90 şampiyonuz’ diyordu

Bu sürecin emareleri Beşiktaş'ta çok net görülmüş olmasına rağmen bunu anlayamayan veya bu sürecin Beşiktaş'a bu kadar zarar verebileceğinin farkında olmayan bir anlayışın sonuçlarını görüyoruz.

SON DAKİKA