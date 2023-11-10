Giriş Tarihi: 10.11.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
07:18
SON DAKİKA HABERİ: Bodo Glimt maçı sonrası Beşiktaş yönetimine olay sözler! "Ahmet Nur Çebi 'yüzde 90 şampiyonuz' diyordu"
Son dakika haberi... Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne henüz 4. haftada veda etti. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ile Fatih Doğan, karşılaşmayı ve Siyah-Beyazlılar'daki kötü gidişi değerlendirdi. Fatih Doğan, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin sezon başındaki "Yüzde 90 şampiyonuz" şeklindeki iddiaları sözleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...