Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus önderliğindeki Al Hilal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, milyonların izlediği maçta yaptığı o hareketle hayal kırıklığı yarattı. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...