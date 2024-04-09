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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo'ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 01:22

Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo'ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus önderliğindeki Al Hilal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, milyonların izlediği maçta yaptığı o hareketle hayal kırıklığı yarattı. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus önderliğindeki Al Hilal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, milyonların izlediği maçta yaptığı o hareketle hayal kırıklığı yarattı. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

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Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom kaydetti.

Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

Al Nassr'ın mücadeledeki tek golünü ise 90+9. dakikada takımın süperstarı Sadio Mane kaydetmeyi başard.

Son dakika haberi: Bu hareket Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı! Kırmızı kart sonrası saldırmaya hazırlandı...

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla beraber Al Nassr kupaya havlu atarken, Jesus'un Al Hilal'i finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.

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