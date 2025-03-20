Giriş Tarihi: 20.03.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
07:10
Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: "Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum..."
Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. Türkiye, Macaristan'ı elemesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Mücadele öncesinde SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, mücadelede belirleyici olabilecek oyuncuyu açıkladı. İşte haberin detayları…