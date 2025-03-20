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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: "Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum..."
Giriş Tarihi: 20.03.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 07:10

Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: "Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum..."

Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. Türkiye, Macaristan'ı elemesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Mücadele öncesinde SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, mücadelede belirleyici olabilecek oyuncuyu açıkladı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.

Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum...

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

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Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum...

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum...

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Son dakika haberi: Bülent Timurlenk, Türkiye Macaristan karşılaşması öncesi açıkladı: Maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum...

İki maçın sonunda turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.