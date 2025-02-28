Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
06:48
Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: "Futbolu unutmuş..."
Son dakika Galatasaray haberi: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, son hafta maçında evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve grubunu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, disiplin puanı cezasıyla Başakşehir'i geride bırakarak grubu 2. sırada tamamladı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı yorumladı. Usta isimden Cimbom'un yeni transferi için flaş bir eleştiri geldi. İşte dikkat çeken o yorum...