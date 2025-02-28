Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: "Futbolu unutmuş..."
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 06:48

Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: "Futbolu unutmuş..."

Son dakika Galatasaray haberi: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, son hafta maçında evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve grubunu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, disiplin puanı cezasıyla Başakşehir'i geride bırakarak grubu 2. sırada tamamladı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı yorumladı. Usta isimden Cimbom'un yeni transferi için flaş bir eleştiri geldi. İşte dikkat çeken o yorum...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray’ın yeni transferi için olay yorum: Futbolu unutmuş...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu ikinci tamamlayarak çeyrek finalist oldu. RAMS Park'ta yaklaşık 10 bin taraftar önünde yapılan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray’ın yeni transferi için olay yorum: Futbolu unutmuş...

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takım tehlikeli ataklar geliştirse de golü bulamadı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray’ın yeni transferi için olay yorum: Futbolu unutmuş...

Bu sonuçla TÜMOSAN Konyaspor, puanını 7 yaparak grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip ise 5 puana yükselerek grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray’ın yeni transferi için olay yorum: Futbolu unutmuş...

Sarı-kırmızılı ekip, grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan aldı. Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan "Cimbom" kalesinde 3 gol gördü. C Grubu'nda mücadele eden RAMS Başakşehir de aynı performansı sergiledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray’ın yeni transferi için olay yorum: Futbolu unutmuş...

DİSİPLİN PUANI DETAYI

Galatasaray ile Başakşehir arasında genel averaj, atılan gol ve galibiyet sayısında eşitlik olduğu için disiplin ceza puanı devreye girdi. Burada daha az disiplin puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinciliği alarak adını üst tura yazdıran taraf oldu.

SON DAKİKA