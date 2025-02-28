Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: "Futbolu unutmuş..."

DİSİPLİN PUANI DETAYI

Galatasaray ile Başakşehir arasında genel averaj, atılan gol ve galibiyet sayısında eşitlik olduğu için disiplin ceza puanı devreye girdi. Burada daha az disiplin puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinciliği alarak adını üst tura yazdıran taraf oldu.