Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:26
SON DAKİKA HABERİ: Chelsea'den Beşiktaş'a müjde! 15 milyon Euro'luk yıldız geliyor
Son dakika Beşiktaş haberi: Başta Chamberlain, Amartey ve Aboubakar olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmak için mücadele eden Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Van Bronckhorst'un çok istediği genç yıldıza Chelsea'den onay çıktı. 15 milyon Euro'luk oyuncunun yeni adresi Beşiktaş olabilir. İşte son dakika haberinin detayları...