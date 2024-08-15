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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Chelsea'den Beşiktaş'a müjde! 15 milyon Euro'luk yıldız geliyor
Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:26

SON DAKİKA HABERİ: Chelsea'den Beşiktaş'a müjde! 15 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Son dakika Beşiktaş haberi: Başta Chamberlain, Amartey ve Aboubakar olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmak için mücadele eden Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Van Bronckhorst'un çok istediği genç yıldıza Chelsea'den onay çıktı. 15 milyon Euro'luk oyuncunun yeni adresi Beşiktaş olabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA HABERİ: Chelsea’den Beşiktaş’a müjde! 15 milyon Euro’luk yıldız geliyor

Son dakika haberi: Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ve ligde Samsunspor galibiyetiyle iyi başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Chelsea’den Beşiktaş’a müjde! 15 milyon Euro’luk yıldız geliyor

Bir yandan takımdan gönderilecek futbolcuları ikna etmeye çalışan Siyah-Beyazlılar bir yandan da takviye arayışlarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Chelsea’den Beşiktaş’a müjde! 15 milyon Euro’luk yıldız geliyor

Sağ kanada sol ayaklı bir transfer düşünen Beşiktaş'ta Angel Di Maria transferi gerçekleşmemiş ve Arjantinli yıldız Benfica'da kalmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Chelsea’den Beşiktaş’a müjde! 15 milyon Euro’luk yıldız geliyor

Daha sonra gündeme Federico Chiesa, Angel Correa ve River Plate'den Pablo Solari'nin geldiği iddia edilmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Chelsea’den Beşiktaş’a müjde! 15 milyon Euro’luk yıldız geliyor

Siyah-Beyazlılar'ın yeni hedefinde ise Chelsea'nin genç Brezilyalısı Angelo var.

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