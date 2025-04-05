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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:59

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...

Son dakika haberi: Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor. Kariyerine Al-Nassr'da devam eden 40 yaşındaki yıldız, Jorge Jesuslu Al-Hilal karşısında sahneye çıktı ve vatandaşını derbide yıktı. Öte yandan Ronaldo gol rekorunu da geliştirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus’u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında Al Nassr Riyad derbisinde Al Hilal'e konuk oldu.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus’u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...

Jorge Jesuslu Al-Hilal için büyük öneme sahip olan maça, Cristiano Ronaldo damga vurdu.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus’u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...

2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Konuk ekip Al-Nassr, ilk yarının uzatma bölümünde Al Hassan ile devreyi 1-0 önde kapattı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus’u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...

İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip, 47. dakikada Mane'nin pasını gole çeviren Ronaldo ile durumu 2-0'a getirdi.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus’u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...

62. dakikada Al Bulayhi ile farkı bire indirse de 88'de yeniden sahneye çıkan tecrübeli yıldız, penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. 3-1