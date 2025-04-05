Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
09:59
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'u yıktı! Yaşlı kurt derbide yıldızlaştı, rekorunu geliştirdi...
Son dakika haberi: Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor. Kariyerine Al-Nassr'da devam eden 40 yaşındaki yıldız, Jorge Jesuslu Al-Hilal karşısında sahneye çıktı ve vatandaşını derbide yıktı. Öte yandan Ronaldo gol rekorunu da geliştirdi. İşte detaylar...