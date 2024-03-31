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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta'ee maçında imkansızı başardı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 01:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 01:07

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta'ee maçında imkansızı başardı

Son dakika haberi: Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 25. haftasında Al Ta'ee'yi 5-1'lik farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-mavili takımın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında olmasına rağmen sahada yaptığı ile neredeyse imkansızı başardı. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta’ee maçında imkansızı başardı

Son dakika haberi: Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 25. haftasında Al Ta'ee'yi 5-1'lik farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-mavili takımın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında olmasına rağmen sahada yaptığı ile neredeyse imkansızı başardı. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta’ee maçında imkansızı başardı

Suudi Arabistan Ligi'nin 25. haftasında 2. sıradaki Al Nassr ile 16. sıradaki Al Ta'ee kozlarını paylaştı.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta’ee maçında imkansızı başardı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Otavio'nun 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta’ee maçında imkansızı başardı

Kalesinde gördüğü golün ardından şoku hızlı atlatan Al Ta'ee, 22. dakikada Virgil Misidjan ile eşitliği yakaladı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta’ee maçında imkansızı başardı

Konuk takıma beraberlik golünü getiren 30 yaşındaki Misidjan, 36. dakikada doğrudan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

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