Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta’ee maçında imkansızı başardı

Son dakika haberi: Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 25. haftasında Al Ta'ee'yi 5-1'lik farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-mavili takımın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında olmasına rağmen sahada yaptığı ile neredeyse imkansızı başardı. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...