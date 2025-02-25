Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:18
Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! "Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. Derbi sonucunu yorumlayan usta yazarlar, ünlü teknik adama eleştirilerde bulundu. İşte o çarpıcı yorumlar...