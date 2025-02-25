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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! "Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:18

Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! "Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. Derbi sonucunu yorumlayan usta yazarlar, ünlü teknik adama eleştirilerde bulundu. İşte o çarpıcı yorumlar...

Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu.

Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim

RAMS Park'ta oynanan kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim

Karşılaşmanın ardından SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, ALi Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların sözleri...

Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim

BÜLENT TİMURLENK: "MOURINHO'NUN FİLMİ"

"Çeyrek asırdır Mourinho'nun kariyerini izleyenler, Portekizli'nin her şeyini kaybedeceği maçlardan çok şey kazanabilmek adına topuyla tüfeğiyle saldırmayacağını bilirler. Taraftarlar mutlaka 3 puan ister ama burada devreye işte duygusal zekâ girer. Akıl oyunlarından daha çok sinir harbi…

Son dakika haberi: Derbi sonrası flaş eleştiri! Yanlışlarında bu kadar ısrar eden birini görmedim

Galatasaray'ın dörtlü dizilen savunmasında Frankowski'nin Kostic ve Tadic karşısında zor durumlara düştüğü ilk yarıda, Fenerbahçe savunmasına arkasındaki boşlukta Sallai-Yusuf eşlemesinden genç stoper galip çıkıp, Barış da Oğuz Aydın-Çağlar'a üstünlük sağlamayınca Buruk'un tek çaresi, Sara'nın hat kıracak paslarıydı. O da zaten onları atamadı. "Mourinho bu derbide beraberliğe imza atardı" demek, tabelada geri düşmediği sürece bir hızlı hücum ya da duran top organizasyonuyla golü bulmak da demekti.

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