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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:41

Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...

Son dakika haberi: Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 55 yıl sonra yabancı hakemin yönettiği dev derbi, 0-0 golsüz eşitlikle noktalandı. Buna karşın mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, flaş bir harekete imza attı. İşte Portekizli çalıştırıcının, Slavko Vincic'in odasına gittiği görüntüler...

Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek dev derbi golsüz tamamlandı.

Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...

Ligde 6 puan lider durumda olan Galatasaray, Rams Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...

Her iki yarısı da dengede geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...

Galatasaray 6 puanlık farkı korurken, ikili averajdaki avantajını da cepte tuttu.

Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...

55 YIL SONRA İLK YAŞANDI

Dev derbide düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic, 55 yıl sonra Türkiye'de maç yöneten ilk yabancı hakem oldu.

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