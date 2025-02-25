Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:41
Son dakika haberi: Derbi sonrası tartışılan görüntü! Jose Mourinho hakem odasına böyle girdi...
Son dakika haberi: Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 55 yıl sonra yabancı hakemin yönettiği dev derbi, 0-0 golsüz eşitlikle noktalandı. Buna karşın mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, flaş bir harekete imza attı. İşte Portekizli çalıştırıcının, Slavko Vincic'in odasına gittiği görüntüler...