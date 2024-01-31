Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
15:53
Son dakika haberi: Devler Ligi'ne Galatasaray damgası! Cimbom'un o golleri en iyiler listesinde...
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti. Grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Aslan, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, grup aşamasında atılan en iyi 10 golü seçti. Galatasaray'ın o yıldızları dev listede zirveyi paylaştı.