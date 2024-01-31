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Haberler Galeri Son dakika haberi: Devler Ligi'ne Galatasaray damgası! Cimbom'un o golleri en iyiler listesinde...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:53

Son dakika haberi: Devler Ligi'ne Galatasaray damgası! Cimbom'un o golleri en iyiler listesinde...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti. Grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Aslan, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, grup aşamasında atılan en iyi 10 golü seçti. Galatasaray'ın o yıldızları dev listede zirveyi paylaştı.

Son dakika haberi: Devler Ligi’ne Galatasaray damgası! Cimbom’un o golleri en iyiler listesinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon Devler Ligi gruplarında atılan en güzel golleri seçti. Galatasaray'ın attığı o goller listede en iyiler arasına girdi.

Son dakika haberi: Devler Ligi’ne Galatasaray damgası! Cimbom’un o golleri en iyiler listesinde...

Geçtiğimiz sezonu ligde şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına ön elemeleri geçtikten sonra gruplara kalmayı başardı.

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Son dakika haberi: Devler Ligi’ne Galatasaray damgası! Cimbom’un o golleri en iyiler listesinde...

G.SARAY ZORLU GRUBA DÜŞTÜ

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Manchester United, Bayern Münih ve Kopenhag aynı gruba düştü.

Son dakika haberi: Devler Ligi’ne Galatasaray damgası! Cimbom’un o golleri en iyiler listesinde...

Galatasaray, grubun ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalmıştı.

Son dakika haberi: Devler Ligi’ne Galatasaray damgası! Cimbom’un o golleri en iyiler listesinde...

OLD TRAFFORD'DA TARİHİ GALİBİYET

İkinci maçında Old Trafford'a Manchester United'a konuk olan Cimbom, dünya devini 3-2'lik skorla geçerek tarihi bir galibiyet imza atmıştı.

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