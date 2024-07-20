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Haberler Galeri Son dakika haberi: Djiku'ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia
Giriş Tarihi: 20.07.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 14:51

Son dakika haberi: Djiku'ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun savunmada en çok önem verdiği isimlerden biri olan Alexander Djiku'ya sürpriz bir talip çıktı. Portekizli teknik adamın yaşanan bu gelişme sonrası Ganalı savunmacının transferiyle ilgili vereceği kararı merakla beklediği bildirildi. Geçen sezon 15 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de bekleni veremeyen Cengiz Ünder için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Djiku’ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun savunmada en çok önem verdiği isimlerden biri olan Alexander Djiku'ya sürpriz bir talip çıktı. Portekizli teknik adamın yaşanan bu gelişme sonrası Ganalı savunmacının transferiyle ilgili vereceği kararı merakla beklediği bildirildi. Geçen sezon 15 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de bekleni veremeyen Cengiz Ünder için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Djiku’ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika haberi: Djiku’ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

Fransa Ligi'nden bir ekibin, Ganalı oyuncu için harekete geçtiği aktarıldı.

Son dakika haberi: Djiku’ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

Tecrübeli futbolcunun transferinin bitebileceği bonservis bedeli de haberin ayrıntılarında aktarıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Djiku’ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

DJIKU'YA RENNES KANCASI

L'Equipe'in haberine göre; Rennes, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'nun peşine düştü.

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