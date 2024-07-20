Son dakika haberi: Djiku’ya sürpriz talip! Mourinho bunu hiç beklemiyordu | Cengiz Ünder için flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun savunmada en çok önem verdiği isimlerden biri olan Alexander Djiku'ya sürpriz bir talip çıktı. Portekizli teknik adamın yaşanan bu gelişme sonrası Ganalı savunmacının transferiyle ilgili vereceği kararı merakla beklediği bildirildi. Geçen sezon 15 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de bekleni veremeyen Cengiz Ünder için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...